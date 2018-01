Duurzame woonwijk Gouda ook gasloos

Samenwerkingsverband VolkerWessels en Heijmans werkt aan de nieuwe, duurzame woonwijk Westergouwe in Gouda. De ontwikkeling is een mix van kopen, huren en vrije kavels.

Opmerkelijk aan de woonwijk is dat vanaf fase 2 gasloos wordt gebouwd. De ontwikkeling zonder gebruik van aardgas geldt voor alle bouwvelden van de ontwikkeling, zo meldden gemeente Gouda en Vof Westergouwe, het samenwerkingsverband van VolkerWessels en Heijmans.

Compleet #VanGasLos

In totaal worden gefaseerd ongeveer 4.000 woningen gebouwd. Duurzaamheid komt op diverse manier terug in de realisatie. Zo is het streven om zonneboilers en zonnepanelen in te zetten of kleine WKO-systemen. Verder wordt als ambitie gesteld om energieneutrale en Nul-op-de-Meter woningen te realiseren. Bekijk ook bovenstaande film, met een impressie van de 1e fase.