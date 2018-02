NoM-woningen Haarzicht in de verkoop

De eerste duurzame en gasloze wijk met Nul op de Meter-woningen in Utrecht krijgt vorm. In totaal worden 510 woningen in verschillende fases gerealiseerd.

Haarzicht krijgt een dorps woonmilieu en een ontspannen sfeer. Het gebied ligt in een landelijke omgeving met ten westen het gebied Haarzuilens, ingericht als recreatiegebied. Ten noorden liggen de Thematervelden en Haarrijnseplas. Naast woningen komen er diverse voorzieningen in Haarzicht zoals een basisschool, gymzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang.

Fase 1 bestaat uit 2 verschillende woningtypes. ‘Welmoed’ heeft een woonoppervlakte van 122 of 126 m2 en eengezinswoningen ‘Nobel’ hebben een woonoppervlakte tussen de 150 en 161 m2. Alle nieuwbouwwoningen zijn NoM, met een luxe keuken. Met de woningconfigurator is het mogelijk om te kiezen uit diverse uitbreidingsopties en indelingsvarianten.

De bouw van Haarzicht start naar verwachting in het laatste kwartaal van 2018. Plegt-Vos West realiseert het project.