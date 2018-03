NoM en All Electric-woningen in Zouwdalveste

Het gebied Zouwdalveste in Maastricht wordt duurzaam ontwikkeld. In totaal worden 84 woningen in de wijk gebouwd, waarvan er minimaal 14 Nul-op-de-meter zijn en 43 All Electric.

Wethouder Gert-Jan Krabbendam van gemeente Maastricht, toekomstige bewoners en vastgoedontwikkelaar AM waren aanwezig bij de start van de bouw. In de huidige fase realiseert laatstgenoemde partij 14 NoM-woningen en in de volgende fase worden woningen All Electric en gasloos opgeleverd.

Energieneutraal als mogelijkheid

Optioneel voor de kopers is om de woning energieneutraal te laten opleveren. De openbare verlichting wordt in het gebied geheel met ledverlichting uitgevoerd. De woningen zijn ontworpen door architecten van Bureau Boosten Rats en de realisatie is in handen van BAM Wonen.