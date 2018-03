Circulair verfsysteem maakt gebouwde omgeving duurzamer

Per jaar wordt meer dan 3.500.000 kg aan gewone verf verbrand, wat schade toebrengt aan mens en milieu. Circulaire verf- en behangsystemen kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de gebouwde omgeving duurzamer te maken.

EKOTEX Graphenstone is als circulaire verf- en behangsysteem volledig recyclebaar. De verf is C2C Gold gecertificeerd en het bedrijf heeft de doelstelling om alleen toekomstgerichte duurzame producten te ontwikkelen.

De verf neemt CO 2 op, waarbij 3 emmers ongeveer net zo veel opnemen als een volwassen boom. De innovatie past in WELL-ontwikkelingen en zorgt voor een optimaal binnenruimteklimaat. De verf is daarnaast 100% recyclebaar en is niet vervuilend en schadelijk. De grafeen verdeelt de warmte als een soort vloerverwarming over de hele wand, waardoor er minder warmte verloren gaat.

